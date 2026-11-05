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        Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Oymayaka köyü mevkisinde yamaçtan gelen taş ve çamur birikti.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

        Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayaz köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

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        Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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