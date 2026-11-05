Sinop'ta her yağmurda aynı manzara: Mahalle sakinleri önlem bekliyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde dün gece etkili olan sağanak yağış, daha önce taşkın yaşanan bölgede yeniden endişeye neden oldu. Yağışın ardından yükselen dere suyu, evin bahçe sınırına kadar ulaştı.

29 Ağustos'ta büyük zarar yaşanmıştı

Geçen 29 Ağustos'ta yaşanan dere taşkınında iki kadın evlerinde mahsur kalmış, ahır ve samanlık zarar görmüş, 32 kümes hayvanı telef olmuştu. Aynı bölgede yağışla birlikte yeniden yükselen su seviyesi, mahalle sakinlerine o gün yaşanan zor anları hatırlattı.

Mahalle sakinleri önlem bekliyor

Son yağışta herhangi bir zararın yaşanmaması sevindirirken, dere suyunun yeniden evlerin bahçe sınırına kadar ulaşması endişeleri artırdı. Mahalle sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için dere yatağında gerekli çalışmaların yapılmasını ve önleyici tedbirlerin alınmasını bekliyor.

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Bu arada Türkeli Çatalzeytin kara yolu Güllüsu mevkiinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü göle dönüştü. Sürücülerin bu güzergahta dikkatli olması istendi.

Ayrıca yağışın ardından Düzköy Deresi'nde su debisi yükselirken, geçen yıl heyelan meydana gelen bölgeye yakın yolun bir bölümünde su birikintileri oluşarak yol göle döndü. Bölgede yaşananlar, mahalle sakinlerini endişelendirdi.