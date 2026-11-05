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        Sinop'ta sağanak: Yollar göle döndü, tekneler zarar gördü

        Sinop genelinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Köy yolları ulaşıma kapanırken, cadde ve sokaklar göle döndü, balıkçı tekneleri zarar gördü. Vatandaşlar gece boyunca yağışla mücadele etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Sinop'ta sağanak: Yollar göle döndü, tekneler zarar gördü

        Sinop genelinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Köy yolları ulaşıma kapanırken, cadde ve sokaklar göle döndü, balıkçı tekneleri zarar gördü. Vatandaşlar gece boyunca yağışla mücadele etti.

        Sinop'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Gerze'den Erfelek'e, Ayancık'tan Türkeli ve Dikmen'e kadar birçok noktada sel ve su baskınları yaşanırken, yollar sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Gerze ilçesine bağlı Yamacık Köyü'nde şiddetli yağışın ardından Orta ve Yukarı Mahalle yolu sel sularıyla zarar gördü. Ulaşıma kapanan yol nedeniyle köye araçla giriş ve çıkış mümkün olmazken, mahalle sakinleri evlerini su baskınlarından korumak için kendi imkânlarıyla mücadele etti.

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        Ayancık ilçesinde Yenikonak'tan Hatip Köyü'ne ayrılan Çay Yolu mevkisinde de sağanak sonrası yolun bir bölümü suyla kaplandı. Oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

        Erfelek'te cadde ve sokaklar göle döndü

        Dikmen ilçesinin Güzelceçay (Kanlıçay) bölgesinde taşkın ve su baskınları meydana gelirken, yükselen su seviyesi bazı ulaşım güzergâhlarını sular altında bıraktı.

        Erfelek ilçesinde ise kısa sürede şiddetini artıran yağış, altyapıda yetersizlikleri ortaya çıkardı. Rögarların taşması sonucu ilçe merkezindeki birçok cadde ve sokak suyla doldu. Okula gitmeye çalışan öğrenciler ve işlerine yetişmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, derin su birikintileri nedeniyle trafik aksadı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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        Akliman'da işletme deposunu su bastı

        Sinop merkezde Akliman bölgesindeki bir işletmenin deposu da su baskınından etkilendi. İddiaya göre, bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında yağmur suyunun akış yönünün değiştirilmesi sonucu çevrede biriken sular işletmenin deposuna doldu.

        Deposu sular altında kalan işletme sahibi mağduriyet yaşarken, su baskınının altyapı çalışmaları nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

        Balıkçı tekneleri zarar gördü

        Ayancık ilçesine bağlı Gebelit Koyu'nda sağanak yağış ve Gebelit Deresi'nde yükselen su seviyesi balıkçıları da vurdu. Akıntıyla sürüklenen kütüklerin kıyıya bağlı teknelere çarpması sonucu bazı teknelerin pervaneleri koptu, çeşitli bölümlerinde hasar oluştu.

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        Teknelerinin batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten balıkçılar, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle endişe duyduklarını ifade ederek bölgeye acil liman yapılması çağrısında bulundu.

        TürkeliÇatalzeytin yolu göle döndü

        Türkeli ilçesinde TürkeliÇatalzeytin kara yolunun Güllüsu mevkisinde de sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü suyla kaplandı. Sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu güzergahta ilerlemekte zorlanırken, yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

        Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınları, altyapı sorunlarını ve vatandaşların karşı karşıya kaldığı mağduriyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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