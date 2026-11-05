Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü V.G. ile 57 ABN 144 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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