Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 57 ABN 144 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Pehlivanlar köyünde karşı yönden gelen V.G.'nin kullandığı 55 RG 195 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü V.G. ile 57 ABN 144 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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