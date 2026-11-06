Sinop'ta organ bağışına farkındalık standı

Bilgilendirmelerde, vefat sonrası organ bağışının yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken beyin ölümü gerçekleşen ve organları tıbben uygun bulunan kişilerden yapılabildiği belirtildi. Organ bağışında bulunmak isteyenlerin, yaşarken bu konudaki iradelerini ortaya koymalarının önemine dikkat çekildi.

Stantta öğrencilere organ bağışı ve bağış süreci hakkında bilgi verildi. Organ bağışı kararının hayattayken verilmesinin önemine vurgu yapılarak, bağış beyanının eNabız ve eDevlet üzerinden dijital ortamda da oluşturulabildiği anlatıldı.

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