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        Karasu Çayı taştı, bölge sakininden ıslah çağrısı geldi

        Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, devam eden ıslah çalışmalarında taşkınların yaşandığı kesimlere öncelik verilmesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Karasu Çayı taştı, bölge sakininden ıslah çağrısı geldi

        Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, devam eden ıslah çalışmalarında taşkınların yaşandığı kesimlere öncelik verilmesini istedi.

        Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve yolun bir bölümünü sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan Bahattin Gör, her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek dere yatağının düzenli temizlenmesi ve ıslah çalışmalarının tamamlanması çağrısında bulundu.

        Taşkınların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gör, "Bu ovalarda her yıl su baskını, taşkın oluyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi lazım" dedi.

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        "Yetkililerin ilk önce buraya müdahale etmesi lazım"

        Muhtarlığın dönem dönem iş makinesiyle temizlik yaptırdığını ancak bu müdahalelerin yeterli olmadığını dile getiren Gör, kalıcı çözüm için çayın ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Çayın kıvrımlarının fazla olduğu kesimlerde taşkın yaşandığını belirten Gör, devam eden çalışmalarda bu noktalara öncelik verilmesini istedi.

        Gör, tarım alanlarının ve ulaşım yolunun yeniden su altında kalmaması için sorun yaşanan kesimlerde çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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