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        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Sinop'ta polis ve savcı yalanıyla 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Sinop'ta telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama

        Sinop'ta polis ve savcı yalanıyla 2 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

        Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Mart tarihinde iki vatandaşı telefonla arayarak kendilerini emniyet personeli ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, toplam 1 milyon 200 bin liranın hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

        Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik teknik takip ve banka hesabı incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarına toplam 270 milyon 315 bin 783 lira 24 kuruş para girişi olduğu tespit edildi.

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        Elde edilen bulgular üzerine 3 Kasım'da Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., E.A., İ.E.T., H.Ş.Ç. ve A.E. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. V.C. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, yabancı uyruklu A.A. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Diğer 10 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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