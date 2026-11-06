Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 06.11.2026 - 21:12 Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gerze ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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