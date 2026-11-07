Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 07.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
B.S.Ö. idaresindeki 60 ACM 891 plakalı otomobil, O.G. yönetimindeki 55 AUY 433 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü B.S.Ö. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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