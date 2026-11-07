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        Sinop'ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Sinop'ta definecilerin kazdığı 3,5 metrelik çukur havadan böyle görüntülendi

        Sinop’un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

        Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi. Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.

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        Olaya ilgili incelemeler sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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