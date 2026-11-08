Sinop'ta oryantiring heyecanı

Sinop Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, 10 farklı okuldan öğrencilerin katılımıyla Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 6 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara, 5 ilkokul ve 5 ortaokuldan 1014 yaş grubundaki öğrenciler katıldı. Boyabat Orta Çarşı'nın tarihi sokaklarında oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar, sporculara hem rekabet hem de heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarışmaları çocuklarının heyecanına ortak olmak isteyen aileler de yakından takip etti. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.