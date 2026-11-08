Sinop'ta oryantiring heyecanı
Sinop Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, 10 farklı okuldan öğrencilerin katılımıyla Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.
Sinop Oryantiring İl Birinciliği yarışmaları, 10 farklı okuldan öğrencilerin katılımıyla Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 6 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara, 5 ilkokul ve 5 ortaokuldan 1014 yaş grubundaki öğrenciler katıldı. Boyabat Orta Çarşı'nın tarihi sokaklarında oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar, sporculara hem rekabet hem de heyecan dolu anlar yaşattı.
Yarışmaları çocuklarının heyecanına ortak olmak isteyen aileler de yakından takip etti. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.