Sinop'ta yoğun kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliği tarafından 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu'na göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Erfelek'te 7, Ayancık'ta 5, Boyabat'ta 5 ve merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden ise 44 yerleşim yeri etkilendi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.