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        Sinop'un yüksek kesimlerinde kar mesaisi

        Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Sinop'un yüksek kesimlerinde kar mesaisi

        Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kasım ayının ilk haftasında başlayan ve özellikle Dranaz Geçidi ile Çangal Dağı bölgelerinde son iki gündür etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir sürücü, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

        SinopBoyabat güzergâhındaki Dranaz Geçidi ile BoyabatAyancık arasındaki Çangal Dağı mevkisinde ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        Muhtemel buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekipler 24 saat esasına göre hazır beklerken, sürücülere de dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun tedbirler almaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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