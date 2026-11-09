Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Yol, Ayancık Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonrası trafiğe açılırken, emniyet ekipleri de güzergahta trafik işaretlemesi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine belediye, İl Özel İdaresi ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından ilçe merkezi Yalı Mahallesi Çamurca mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

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