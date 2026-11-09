Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta hastane hizmetlerine modern dokunuş

        Sinop'ta hastane hizmetlerine modern dokunuş

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla Hasta Karşılama ve Danışma Bölümü yenilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Sinop'ta hastane hizmetlerine modern dokunuş

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla Hasta Karşılama ve Danışma Bölümü yenilendi.

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla fiziki alanlarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hastanenin Hasta Karşılama ve Danışma Bölümü yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, özellikle engelli vatandaşların hastane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi ve işlemlerini zahmetsizce tamamlayabilmesi ön planda tutuldu. Yeni alanın hizmete girmesiyle birlikte hastaların ve hasta yakınlarının karşılama, yönlendirme ve danışma süreçlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

        REKLAM

        Engelsiz erişim, güler yüzlü hizmet ve hasta memnuniyeti ilkesiyle hareket ettiklerini belirten hastane yetkilileri, Sinop Atatürk Devlet Hastanesini tüm vatandaşlar için daha konforlu ve erişilebilir bir sağlık kurumu hâline getirmeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Sinop'ta gençlere yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi
        Sinop'ta gençlere yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi
        Sinop'ta köy sakinlerine sağlık ve eğitim semineri
        Sinop'ta köy sakinlerine sağlık ve eğitim semineri
        Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
        Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
        Sinop'un yüksek kesimlerinde kar mesaisi
        Sinop'un yüksek kesimlerinde kar mesaisi
        Sinop TSO seçimlerinde Akbaş'ın listesi çoğunluğu kazandı
        Sinop TSO seçimlerinde Akbaş'ın listesi çoğunluğu kazandı
        Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü
        Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü