Durağan'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Sinop’un Durağan ilçesinde, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Olukbaşı İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya da katıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları anlatıldı. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitime katılan öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek trafik konusunda bilgi sahibi oldu.

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Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.