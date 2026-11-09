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        Gerze'de okul ve çevre güvenliği tedbirleri

        Sinop'un Gerze ilçesinde okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması, eğitim ortamlarının daha güvenli hâle getirilmesi ve olası risklere karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Gerze'de okul ve çevre güvenliği tedbirleri

        Sinop’un Gerze ilçesinde okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması, eğitim ortamlarının daha güvenli hâle getirilmesi ve olası risklere karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

        Gerze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Recep Ekim başkanlık etti. Kurum İş Sağlığı Uzmanı Arzu Babut’un sunum yaptığı toplantıya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından okul ve çevre güvenliğinden sorumlu yetkililer ile okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda okul ve çevresine yönelik güvenlik tedbirlerinin planlanması, koruyucu ve önleyici güvenlik uygulamaları, erken uyarı mekanizmalarının koordinasyonu ve okul bazlı güvenlik değerlendirmelerinin güncellenmesi konuları ele alındı. Öğrencilerin eğitim ortamlarında güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan ilave tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

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        İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Recep Ekim, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Ekim, bu hedef doğrultusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek toplantıya katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

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