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        Sinop'ta ahşap evde yangın

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Sinop'ta ahşap evde yangın

        Sinop’un Boyabat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde bulunan iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev hasar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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