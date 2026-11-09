Sinop'ta ahşap evde yangın

Sinop’un Boyabat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi Erenlik mevkiinde bulunan iki katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev hasar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.