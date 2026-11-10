Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı. Öğrencilerin gösterdiği azim ve gayrete dikkat çekilerek eğitim sürecinde emeği geçen öğreticiler ve aileler tebrik edildi.

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