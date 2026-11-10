Boyabat'ta tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 10.11.2026 - 16:23 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağında Y.T'nin kullandığı 57 DN 255 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden H.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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