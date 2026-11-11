Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yürütülen 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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