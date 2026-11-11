Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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