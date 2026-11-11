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        Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

        Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

        Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

        Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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