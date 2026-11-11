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        Durağan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

        Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Durağan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

        Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Programda orman görevlileri tarafından öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi verildi. Ardından katılımcılar, alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Etkinliğe Durağan Kaymakamlığına vekalet eden Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Durağan Belediye Başkan Vekili Faruk Kalaycı ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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