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        Sinop'ta 5 bin fidan toprakla buluştu

        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Sinop'ta 5 bin fidan toprakla buluştu

        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla Sinop genelindeki tüm ilçe orman işletme müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında toplam 15 hektarlık alanda 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Sinop Çocuk Evleri Sitesi Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkisinde düzenlenen programda 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, iklim değişikliğiyle birlikte dünya genelinde kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin arttığına dikkat çekti. Bu sorunların temelinde insan kaynaklı nedenlerin bulunduğunu belirten Özarslan, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurguladı. Çocukların yalnızca akademik eğitimle değil, sahada gerçekleştirilen uygulamalı faaliyetlerle de geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade eden Özarslan, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasında öğretmenlerin ve ailelerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özarslan ayrıca, Yeşil Vatan'ın korunması için mücadele eden orman teşkilatı çalışanlarına teşekkür ederek, orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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        Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik ise gelişen teknoloji, sanayileşme ve değişen tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanların önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Çelik, ormanların karbonun tutulması, su kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çelik, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

        Etkinliğe ayrıca, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcıları Cevat Gün, Dr. Muhammed Serkan Şahin ve Bahar Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakligil, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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        3 yılda 804 bin fidan dikildi

        Sinop genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 3 yılda toplam 804 bin fidan toprakla buluşturuldu. Aynı dönemde ağaçlandırma, gençleştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 732 hektar alanda faaliyet gerçekleştirildi. Kentte yıllık ortalama 230 bin fidanın dikildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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