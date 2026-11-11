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        Sinop'ta narkotik operasyonu: 17 adrese baskın

        Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, kullanım aparatları ve silah ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Sinop'ta narkotik operasyonu: 17 adrese baskın

        Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, kullanım aparatları ve silah ele geçirildi.

        Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 17 şüpheliye ait adreste eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 16 gram amfetamin, 1 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sentetik ecza hap, 2 av tüfeği ve 1 av tüfeği fişeği bulundu. Ele geçirilen maddelere ve silahlara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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