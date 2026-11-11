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        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine helal ve güvenilir gıda konferansı verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik "Güvenilir Gıda, İsraf Bilinci ve Helal Gıda" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine helal ve güvenilir gıda konferansı verildi

        Sinop’un Gerze ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik "Güvenilir Gıda, İsraf Bilinci ve Helal Gıda" konferansı gerçekleştirildi.

        Gerze İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak ile uzman personel tarafından katılımcılara güvenilir ve helal gıda tüketimi ile gıda israfıyla mücadele yöntemleri anlatıldı.

        Etkinlikte, kurumun faaliyetleri ile gıda güvenliğini sağlamadaki rolü ve yürütülen denetimler hakkında da bilgi verildi.

        Gıda güvenliğinde tüketici bilincinin ve denetiminin önemine işaret eden uzmanlar, hijyen ihlalleri ve şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların "Alo 174 Gıda Hattı"nı kullanabileceklerini hatırlattı.

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        Konferans, kursiyerlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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