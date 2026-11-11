Türkeli'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Giriş: 11.11.2026 - 18:44 Güncelleme:
Sinop’un Türkeli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Turhan köyünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Program kapsamında fidanlar toprakla buluşturulurken, etkinlik öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
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