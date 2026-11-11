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        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlarına yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması

        Sinop’un Boyabat ilçesinde, polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlarına yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri titizlikle incelenirken, şüpheli görülen 68 kişi olmak üzere şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

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