Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması

Sinop’un Boyabat ilçesinde, polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlarına yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri titizlikle incelenirken, şüpheli görülen 68 kişi olmak üzere şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.