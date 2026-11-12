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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

        Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

        Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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