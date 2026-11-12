Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 12.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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