Gerze'de güvenlik ve farkındalık semineri düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenci ve velilere yönelik güvenlik ve farkındalık semineri verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde öğrenci ve velilere gençlerin güvenliği, siber tehditler, narkotik suçlar ve aşırılık faaliyetleriyle mücadele konularında bilgi verildi.

Siber suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve çocuk şube müdürlükleri ile ilgili birimlerde görevli uzman personelin katıldığı seminerde özellikle gençleri hedef alan güncel tehditler ve dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ele alındı.