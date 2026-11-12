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        DragonFly Robotics ve Ray Robotic'ten öğrencilere robotik kodlama ve STEM etkinliği

        İSTANBUL'da çalışmalarını sürdüren ve ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ile Ray Robotic, çocukların bilim ve teknolojiye erişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. İki takımın iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 13 Kasım'da Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Türkaylar Okulu öğrencileri, LEGO robotik kodlama ve STEM etkinlikleriyle buluşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
        DragonFly Robotics ve Ray Robotic'ten öğrencilere robotik kodlama ve STEM etkinliği

        İSTANBUL’da çalışmalarını sürdüren ve ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ile Ray Robotic, çocukların bilim ve teknolojiye erişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. İki takımın iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 13 Kasım’da Sinop’un Saraydüzü ilçesinde bulunan Türkaylar Okulu öğrencileri, LEGO robotik kodlama ve STEM etkinlikleriyle buluşacak.

        Çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını, üretme ve keşfetme süreçlerine aktif olarak katılmasını hedefleyen etkinlikte, robotik kodlama uygulamaları ve STEM çalışmaları gerçekleştirilecek. Öğrencilerin uygulamalı etkinlikler aracılığıyla algoritmik düşünme, problem çözme ve mühendislik tasarımı gibi alanlarla tanışması amaçlanıyor.

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        Proje, teknolojinin yalnızca belirli imkânlara sahip öğrencilerin erişebildiği bir alan olmaması gerektiği düşüncesinden hareketle planlandı. İstanbul’da bulunan ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ve Ray Robotic, bu iş birliğiyle çocukların teknolojiye ilgi duymalarını teşvik etmeyi ve bilimsel üretim süreçlerine katılabileceklerini deneyimlemelerini sağlamayı hedefliyor.

        Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan çalışma, ortaokul öğrencilerinden oluşan robotik takımlarının yarışma ve teknik çalışmalarının yanı sıra toplumsal sorumluluk alanında da aktif rol üstlenmesinin önemini ortaya koyuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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