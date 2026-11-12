Türkeli'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Türkeli Merkez Camii önünde düzenlenen etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Altunay ve işletme şefleri katıldı. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar dağıtılarak, ağaçlandırmanın, orman sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.