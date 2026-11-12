Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Türkeli'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

        Türkeli'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

        Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Türkeli'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

        Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapıldı.

        Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı kapsamında fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Türkeli Merkez Camii önünde düzenlenen etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Altunay ve işletme şefleri katıldı. Etkinlikte vatandaşlara çeşitli türlerde fidanlar dağıtılarak, ağaçlandırmanın, orman sevgisinin ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

        Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşların fidanlara gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Beyoğlu'nda halıya sarılı erkek cesedi bulundu!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Cinayetin faili ABD’de ünlü oyuncu çıktı
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği
        Sinop'ta "Kampüs Fest" etkinliği
        Gerze'de organ bağışına dikkat çekildi
        Gerze'de organ bağışına dikkat çekildi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi
        Sinop'ta "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi
        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için yeni tedbirler
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması
        Boyabat'ta polisten huzur ve asayiş uygulaması