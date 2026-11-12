Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Sinop'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

        Kaza, Boyabat Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşı istikamete geçmek isteyen kalabalıktaki Ç.K. (64) adlı kadın, iddiaya göre aniden yola atladı. Bu sırada Boyabat istikametine seyir halinde olan 19 AFE 930 plakalı motosiklet, yaşlı kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı
        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı
        Sinop'ta şüpheli valiz paniği
        Sinop'ta şüpheli valiz paniği
        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı
        Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" başladı
        Türkeli İlçe Müftüsünden hayırseverlere teşekkür ziyareti
        Türkeli İlçe Müftüsünden hayırseverlere teşekkür ziyareti
        Gerze'de güvenlik ve farkındalık semineri düzenlendi
        Gerze'de güvenlik ve farkındalık semineri düzenlendi
        DragonFly Robotics ve Ray Robotic'ten öğrencilere robotik kodlama ve STEM e...
        DragonFly Robotics ve Ray Robotic'ten öğrencilere robotik kodlama ve STEM e...