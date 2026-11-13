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        Öğrencilere simit ikramı

        Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek simit ikramında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Öğrencilere simit ikramı

        Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek simit ikramında bulundu.

        Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Genel Sekreter Şenol Metin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Konukçu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bülent Baylam, sınav haftası dolayısıyla üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden üniversite yöneticileri, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında ders çalışan öğrencilere simit ikram edilerek yoğun sınav temposuna kısa ve keyifli bir mola verildi.

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        Öğrenciler, moral ve motivasyon sağlayan ziyaret ile ikramlardan dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

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