Boyabat'ta motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 13.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
M.F.B'nin kullandığı 19 AFE 930 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ç.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Ç.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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