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        Miniklere trafik eğitimi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtılarak temel trafik kuralları anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Miniklere trafik eğitimi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtılarak temel trafik kuralları anlatıldı.

        Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından, 12 Kasım'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Elvan Kurt'un rehberliğinde düzenlenen etkinliğe okulun 3 yaş grubu öğrencileri katıldı. Etkinlikte minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, eğlenceli bir anlatımla aktarıldı.

        Çocuklarda güvenli yaşam bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlik dolayısıyla okul yönetimi, katkılarından dolayı Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve görevli personele teşekkür etti.

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