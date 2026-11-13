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        Sinop'ta bir öğretmen evinde ölü bulundu

        Sinop'un Durağan ilçesinde görev yapan 50 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Sinop'ta bir öğretmen evinde ölü bulundu

        Sinop’un Durağan ilçesinde görev yapan 50 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü olarak bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Durağan ilçesine bağlı Çerçiler Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Halim Ege (50), sabah saatlerinde okuluna gitmedi. Öğretmenin derse girmemesi ve okula gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında öğretmenin ikamet ettiği adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Halim Ege’nin hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öğretmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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        Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenilen Halim Ege'nin ilk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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