Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, HanönüBoyabat yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nden Boyabat istikametine seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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