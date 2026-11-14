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        Sinop'ta baca tutuştu, 4 kişi hastanelik oldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bacanın tutuşması sonucu sobadan sızan dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Sinop'ta baca tutuştu, 4 kişi hastanelik oldu

        Sinop’un Boyabat ilçesinde bacanın tutuşması sonucu sobadan sızan dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde 4 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacanın tutuşmasıyla sobadan evin içine yoğun duman sızdı. Dumanı fark eden evdeki 4 kişi dışarı çıkmak istedi ancak kapının bir türlü açılmaması üzerine paniğe kapılarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Boyabat İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılırken, evde bulunan 2'si çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.G., İ.G., Y.B. ve Z.B. tedavi altına alındı. Bacadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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