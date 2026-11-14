Ünlü şefler, 3 bin yıllık lakerda geleneği için mutfağa girdi

Sinop’ta 3 bin yıllık kültürel mirasın eseri olarak bu yıl yedincisi düzenlenen Lakerda Festivali kapsamında kurulan Anadoludakiler Mutfağın Birikimi Lakerdanın Bildikleri Gastronomi Atölyesi’nde, ulusal ölçekte tanınan şefler, akademisyenler, yerel üreticiler ve lakerda ustaları aynı mutfakta buluştu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Anadoludakiler çatısı altında organize edilen gastronomi atölyesinde, Sinop’un balıkçılık kültürüne ait yöresel değerler, ünlü şeflerce çağdaş gastronomi uygulamalarıyla yeniden yorumlandı. Festivalin gelişim sürecinde itibaren aktif rol üstlenen KUZKA, bu yıl organizasyona Anadoludakiler Mutfağın Birikimi ile yeni bir boyut kazandırdı. Bu kapsamda Sabahattin Ali Kültür Merkezi (Eski Buzhane) ile tarihi kale surları arasındaki alanda kurulan profesyonel gastronomi gösteri mutfağında, ünlü şefler uygulamalı atölyeler ve canlı uygulamalar gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği mutfakta, ünlü şeflerin yanı sıra, restoran işletmecileri, gastronomi profesyonelleri, profesyonel şefler, akademisyenler, öğrenciler, kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve lakerda ustaları yer aldı. Gösterilerde, Sinop’un deniz ürünlerinin gastronomideki kullanımından geleneksel lakerda üretimine, balıkta saklama ve işleme tekniklerinden yerel ürünlerle yeni gastronomi ürünleri geliştirilmesine kadar, yerel üretim bilgisi çağdaş mutfak uygulamalarıyla buluşturuldu.

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Balıkçılık kültürü ve gastronomi mirası turizme kazandırılacak

Gastronomi mutfağına ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, Sinop’un köklü balıkçılık kültürü ve gastronomi mirasının turizm potansiyeline dönüştürülmesinin bölgesel kalkınma açısından önem taşıdığını belirtti. Eraslan, "Yaklaşık 3 bin yıllık lakerda geleneğinin tanıtımına Ajans olarak katkı sunuyoruz. Destek sağladığımızı Lakerda Festivali’ni bu yıl Anadoludakiler Mutfağın Birikimi temasıyla kurduğumuz gastronomi atölyesiyle zenginleştirdik" dedi.

Yerel değerleri sürdürülebilir turizm deneyimlerine dönüştürmeyi hedeflediklerini de vurgulayan Eraslan, Sinop’un balıkçılık kültürünü gastronomiyle bütünleştirerek kentin turizm çeşitliliğine, yerel üreticilere ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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KUZKA'nın bölgesel kalkınma ve destinasyon geliştirme çalışmalarıyla bütünleşen Anadoludakiler Mutfağın Birikimi, yerel gastronomi değerlerinin yalnızca tanıtılmasını değil, peskaturizm (geleneksel balıkçılık turizmi) yaklaşımıyla kentin köklü balıkçılık kültürünün gastronomi ve deneyim turizmine dönüştürülmesini amaçlıyor. Bu yaklaşımla, Sinop'ta profesyonel ve küçük ölçekli balıkçıların turistleri balıkçı teknelerine kabul ederek, onları günlük avlanma faaliyetlerine ortak edilmesiyle sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak konumlandırılması hedefleniyor.

Ziyaretçiler balık ağı ördü

Sinop’un geleneksel balıkçılık kültürünün önemli bir parçası olan ağ örme geleneği, gastronomi atölyesinde ziyaretçilerin katılımıyla yaşatıldı. Kurulan uygulama alanında balıkçılıkta kullanılan düğüm teknikleri örnekler ve uygulama şemalarıyla tanıtılırken, ziyaretçiler de balıkçı ve uygulayıcılar eşliğinde geleneksel ağ örme tekniğini deneyimledi. Katılımcıların ortak ağa eklediği her düğümle gün boyunca büyüyen çalışma, festival sonunda yüzlerce kişinin katkısıyla büyük bir balık ağına dönüştü. Tamamlanan ağın gelecek yıllarda da sergilenmek üzere saklanmasıyla Sinop’un balıkçılık kültürünü ve festival katılımını yansıtan kalıcı bir kültürel hafıza oluşturulması hedefleniyor.