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        Sinop'ta Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi sona erdi

        Sinop'ta düzenlenen III. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi, iki gün süren bilimsel etkinliklerin ardından sona erdi. Kongrede, 31 farklı üniversiteden yaklaşık 180 akademisyen, araştırmacı, bilim insanı ve öğretmen tarafından 122 bildiri sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Sinop'ta Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi sona erdi

        Sinop'ta düzenlenen III. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi, iki gün süren bilimsel etkinliklerin ardından sona erdi. Kongrede, 31 farklı üniversiteden yaklaşık 180 akademisyen, araştırmacı, bilim insanı ve öğretmen tarafından 122 bildiri sunuldu.

        Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) desteğiyle ve Sinop Üniversitesi dönem başkanlığında gerçekleştirilen kongre, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlendi. "Değişen Dünyada Eğitimin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

        Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Kanada’dan araştırmacıların katkı sunduğu kongrede; alan eğitimi, öğretmen yetiştirme, eğitim yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim teknolojileri ve hayat boyu öğrenme konularında bilimsel çalışmalar paylaşıldı.

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        Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilen kongrede, yapay zekânın eğitim üzerindeki etkileri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi güncel başlıklar da değerlendirildi.

        TÜBİTAK 2223B programı ve Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen kongre, bilimsel sunum ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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