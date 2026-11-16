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        Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 89 bin 435'e yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 89 bin 435 oldu. Kentte ekim ayında 300 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bin 762 taşıtın ise devri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 89 bin 435'e yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sinop’ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 89 bin 435 oldu. Kentte ekim ayında 300 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bin 762 taşıtın ise devri gerçekleştirildi.

        TÜİK tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Ekim 2026 verilerine göre, Sinop’ta trafiğe kayıtlı 89 bin 435 taşıtın 41 bin 327’sini otomobil, 21 bin 596’sını motosiklet, 10 bin 899’unu traktör, 10 bin 718’ini kamyonet, 2 bin 424’ünü kamyon, bin 782’sini minibüs, 384’ünü özel amaçlı taşıt ve 305’ini otobüs oluşturdu.

        Sinop’ta ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 300 taşıtın 170’ini motosiklet, 85’ini otomobil, 27’sini kamyonet ve 14’ünü traktör oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 75 adet azaldı.

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        Sinop’ta ekim ayında devri gerçekleştirilen toplam bin 762 taşıtın bin 109’unu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 246 motosiklet, 200 kamyonet ve 130 traktör takip etti. Devri yapılan diğer 77 taşıt ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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