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        Sinop'ta tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın gözaltına alındı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Sinop'ta tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın gözaltına alındı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada bir kadın, elindeki kesici aletle E.Ö. ve Ü.Ö.'yü yaraladı. Olayın ardından kadın kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki araştırmalar neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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