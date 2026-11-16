Sinop'ta tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın gözaltına alındı

Olay, saat 18.30 sıralarında Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada bir kadın, elindeki kesici aletle E.Ö. ve Ü.Ö.'yü yaraladı. Olayın ardından kadın kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki araştırmalar neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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