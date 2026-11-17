Türk Kızılay'ın "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında Sinop'un Boyabat ilçesine gelen gezici kan bağışı aracı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılayı tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilen kan toplama çalışmaları kapsamında Boyabat Adnan Menderes Bulvarı'na kurulan gezici kan bağışı aracı, ilçe halkının duyarlılığıyla karşılandı. Sabah saatlerinden itibaren aracın önüne gelen duyarlı vatandaşlar, formları doldurarak ve gerekli sağlık kontrollerinden geçerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın ulusal kan stoklarını güncel ve güçlü tutma çalışmalarında gezici kan bağışı ekipleri hayati bir rol üstleniyor. Sabit kan alma merkezlerine ulaşmakta zorluk yaşayan veya günlük yoğunluk nedeniyle vakit bulamayan vatandaşların ayağına giden mobil araçlar, bağış oranlarını ciddi ölçüde artırıyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen toplam kan bağışlarının yaklaşık yarısının, il ve ilçeleri gezen bu mobil ekipler aracılığıyla toplandığı belirtiliyor.