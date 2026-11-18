Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde, Türkeli Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Tabuk'un katkılarıyla personele yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında katılımcılara suçun unsurları, suçun maddi ve manevi unsurları, hukuka aykırılık ve cezai sorumluluk konularında bilgilendirme yapıldı.

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