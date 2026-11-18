Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta kıyıya vuran ölü yunus bulundu.
Giriş: 18.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
Sinop'ta kıyıya vuran ölü yunus bulundu.
Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi sahilinde yürüyüş yapanlar, ölü yunus gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, vücudunda yaralar bulunan ölü yunusu incelenmek üzere güvenli bir yere aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunustan örnek alınarak ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
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