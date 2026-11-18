Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılay'ın kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından yürütülen ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya çerçevesinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı binasında mobil kan bağışı noktası kuruldu. Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaya jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.

Gezici kan toplama aracına giderek kan bağışında bulunan güvenlik güçleri, kritik dönemlerde artan kan ihtiyacının karşılanmasına ve toplum sağlığına önemli bir destek sağladı. Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, kan bağışının hayat kurtarıcı önemine bir kez daha dikkat çekti.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı personelinin kampanyaya gösterdiği duyarlılık, Jandarma Teşkilatının güvenlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarında da aktif rol üstlendiğini ortaya koydu.