Boyabat’ın yetiştirdiği milli futbolcunun isminin şehir stadına verilmesiyle, spora yaptığı katkı ve elde ettiği başarılar da gelecek nesillere aktarılacak.

İlçede yetişerek milli formayı giyme başarısı gösteren Melih Kabasakal’ın adı, alınan kararla birlikte memleketindeki statta yaşatılacak. İlçenin Mezarlık mevkisinde bulunan şehir stadına Kabasakal’ın isminin verilmesi, Boyabat adına anlamlı bir gelişme olarak değerlendirildi.

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