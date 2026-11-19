Boyabat güne sisle uyandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Giriş: 19.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis bulutları, ilçe genelinde etkileyici manzaralar oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sisli görüntüler, görenlerin beğenisini kazandı.
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