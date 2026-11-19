Bölgede meydana gelen heyelan dolayısıyla 3 mahalle yolu ulaşıma kapanmış, 1 ahır ve 1 samanlık yıkılmıştı.

AFAD ekiplerince bölgedeki heyelan hareketliliğinin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine Kaymakamlık tarafından köy konağının tedbir amaçlı boşaltılmasına ve kapatılmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Hacı köyünde meydana gelen heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

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