Sinop'ta heyelan nedeniyle bir köy konağı tedbiren boşaltıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle bir köy konağı tedbir amaçlı tahliye edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan nedeniyle bir köy konağı tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçeye bağlı Hacı köyünde meydana gelen heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
AFAD ekiplerince bölgedeki heyelan hareketliliğinin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine Kaymakamlık tarafından köy konağının tedbir amaçlı boşaltılmasına ve kapatılmasına karar verildi.
Bölgede meydana gelen heyelan dolayısıyla 3 mahalle yolu ulaşıma kapanmış, 1 ahır ve 1 samanlık yıkılmıştı.
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